LOS ANGELES - Setelah lebih dari setahun sejak rilis album Rare-nya pada 2020, Selena Gomez akhirnya datang membawa kabar bahagia untuk para penggemarnya. Dia baru saja merilis lagu terbaru berbahasa Spanyol, De Una Vez.

De Una Vez merupakan lagu pertama berbahasa Spanyol bagi pelantun Lose You to Love Me. Dia mengaku sangat bangga dapat merilis lagu dengan khas Latinnya itu, “Rasanya aku sangat bangga dapat menggunakan kemampuan bahasa Spanyol untuk bernyanyi. Lagu ini adalah lagu cinta yang indah,” katanya.

Meskipun kemampuan berbahasa Spanyolnya tidak begitu baik, tetapi perempuan keturunan Meksiko itu sangat ingin mengasah kemampuan bahasa Spanyol, “Saat mengaca di cermin, aku berpikir dan berharap agar lebih tahu banyak bahasa Spanyol,” katanya.

Saat kesempatan datang untuk mewujudkan mimpinya dalam bahasa Spanyol datang, penyanyi 28 tahun itu berusaha untuk melakukannya dengan benar, seperti menyempurnakan lirik lagu.

“Aku merasa aku lebih bagus bernyanyi dalam bahasa Spanyol. Itu adalah sesuatu yang aku inginkan. Aku berusaha agar tidak salah dalam pengucapan, agar dapat dinikmati oleh semua orang,” katanya seperti dikutip Eonline, Jumat (15/1/2021).

Selena juga menjelaskan bahwa kemampuan berbahasa Spanyolnya datang secara alami, saat dia harus belajar sesuatu yang menantang dan dia bersyukur dapat menghadapinya.

Sementara itu, Selena telah banyak mengerjakan proyek terbaru selama setahun terakhir. Salah satunya, pada Agustus silam, dia memandu serial memasak di HBO Max, Selena+Chef. Sedangkan pada September silam, Selena Gomez telah merilis produk kecantikan bernama Rare Beauty. Tak hanya itu, dia juga akan membintangi film biopik Shadow of the Mountain.