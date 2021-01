JAKARTA - Agnez Mo menyampaikan protes pada orang-orang yang menolak melakukan tes covid-19.

Melalui akun Instagram Storiesnya, pelantun Coke Bottle ini tampak memberikan penjelasan bahwa tes COVID-19 tidak hanya diperuntukan untuk mengantisipasi diri sendiri. Tetapi juga turut mengantisipasi orang lain agar tidak tertular virus tersebut.

"Just a reminder guys, kalo kalian ketemu banyak orang, tolong bertanggung jawab untuk tes... Bukannya malah menolak untuk tes (apalagi kalo tesnya kita yang kasih/biayain)," ungkap Agnez pada Instagramnya.

"Zaman sekarang ini bukan cuma untuk melindungi diri kalian sendiri. Tapi juga untuk ngelindungin orang lain," sambungnya.

Banyaknya orang yang menolak menjalani tes COVID-19 hanya lantaran merasa sehat, bahkan dianggap Agnez sebagai seseorang tak bertanggung jawab.

Selain egois, ia juga merasa bahwa orang tersebut tidak memahami bahwa saat ini sudah banyak korban berjatuhan lantaran terpapar virus corona.

"Orang-orang yang menolak untuk test cuma karena, 'Oh saya yakin saya nggak apa-apa kok, saya sehat dan nggak sakit'. Is simply super selfish, egois, dan nggak bertanggung jawab," tegasnya.

"Dalam keadaan segitu banyaknya orang yang terkapar COVID, korban-korban berjatuhan, masih ada aja orang yang segitu egoisnya nggak mau tes cuma karena mikirin maunya diri sendiri. You are not just protecting yourself, you're protecting others! Bener-bener geleng-geleng kepala," tandasnya.