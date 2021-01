SEOUL - Jelang penayangannya, drama terbaru Lee Seung Gi, Mouse merilis teaser perdananya lewat channel tvN.

Teaser berdurasi 15 detik itu diawali dengan seorang anak laki-laki (Kim Kang Hoon), dengan mengucapkan, “Aku berdoa kepada Tuhan. Aku memohon padanya agar tidak membiarkanku berubah menjadi monster.”

Setelah itu menampilkan judul saat seorang anak laki-laki berdiri sendirian di salju. Kemudian teaser berakhir dengan tatapan dingin anak laki-laki itu dan menatap ke kamera dengan senyum yang menyeringai.

Mengutip Soompi, Minggu (10/1/2021), Mouse menceritakan tentang orang-orang yang dapat mengidentifikasi psikopat lewat DNA calon bayi saat masih di kandungan. Drama ini berkutat pada pertanyaan, “Akankah kau melahirkan anak yang kau tahu akan menjadi seorang psikopat?”

Dalam drama Mouse Lee Hee Joon akan memerankan sosok Gomu Chi, seorang detektif tangguh dengan memiliki masa lalu yang pelik di mana kedua orangtuanya tewas akibat pembunuhan, membuatnya melakukan berbagai cara untuk membalas dendam.

Sedangkan aktor Lee Seung Gi berperan sebagai Jeong Ba Reum, seorang polisi jujur yang sangat menaati keadilan. Kehidupannya berubah ketika seorang psikopat melakukan pembunuhan berantai yang menggemparkan Korea Selatan.

Di lain pihak, Park Joo Hyun berperan sebagai Oh Bong, siswa menengah atas yang ahli dalam seni bela diri. Aktor Kyung Soo Jin akan berperan sebagai sutradara produksi berbakat yang terlibat dengan seorang pembunuh selama masa kecilnya.

Drama Mouse digarap oleh sutradara Choi Jun Bae, sutradara di balik drama Come and Hug Me dan penulis skenario Choi Ran, penulis drama God’s Gift 14 Days. tvN akan mulai menayangkan drama ini pada Februari 2021.

