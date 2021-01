JAKARTA - Pandemi COVID-19 membuat grup JKT48 terpaksa melakukan pengurangan personel atau restrukturisasi. Meski telah berusaha semaksimal mungkin untuk tak melakukan restrukturisasi kru serta member, pada akhirnya hal ini terpaksa ditempuh agar JKT48 bisa tetap hidup dan beraktivitas dengan maksimal.

Salah satu personil JKT48 yang terpaksa harus diberhentikan ialah Amanina Afiqah, dari Gen 8. Bintang iklan biskuit di era 2012 ini, diketahui terpaksa tak bisa melanjutkan karirnya bersama JKT48.

Hal tersebut diketahui lewat unggahan salam perpisahan Afiqah di akun Twitter pribadinya @A_AfiqahJKT48. Dalam unggahannya, gadis 13 tahun itu mengaku kaget saat mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam daftar member yang terkena restrukturisasi.

"Kaget ya? Iya sama aku juga kaget waktu di kasih tau kalau aku tidak lama lagi di sini. But they look at the bright side... Di JKT48 aku menemukan banyak hal yang belum aku ketahui dan aku pelajari untuk di luar sana. Bahkan aku bisa merasakan berjuang bersama teman-temanku dan bersama kalian," bunyi tulisan yang diunggah Afiqah di akun Twitternya.

"Aku tidak akan mengatakan perjuanganku disini sia-sia, that's a big no. Perjuanganku bukan sampai disini saja, karena aku akan lanjut berjuang lagi diluar sana. Dan disini pun aku tau, Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik. Mungkin saja potensiku diluar sana lebih tinggi dan bisa menjadi lebih sukses, dan aku juga bersyukur karena telah menjadi bagian dari JKT48. Toh kita tidak pernah tau takdir kedepannya seperti apa dan kita hanya menjalaninya. Even sometimes we have a bad days but don't forget untuk selalu bersyukur okie?," sambungnya.

Meski mengaku kaget, Afiqah mengaku mencoba untuk berfikir positif, walau merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Terlebih, banyak penggemarnya yang menyebut bahwa dirinya merupakan penerus JKT48. "Jujur aja aku sering berpikir seperti ini, 'Padahal aku satu-satunya gen 8 yang masuk ke team J dan ternyata aku juga salah satu member yang tidak akan lama lagi disini. Padahal belum setahun lebih di team. Cupu banget'. Akhirnya aku buang jauh-jauh pemikiran seperti itu karena menurutku itu tidak akan sehat untuk diri aku sendiri atau bisa aja merusak aku sendiri dan i'm gonna go crazy," paparnya. Di akhir unggahannya, Afiqah berharap agar para penggemar bisa menerima keputusan yang telah dibuat oleh JKT48. Ia pun mengaku akan terus mendukung grup vokal yang telah sedikit banyak membantunya berkarir di dunia hiburan.