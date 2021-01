JAKARTA - YouTuber Faisal Rahman menjadi salah satu penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 rute Jakarta-Pontianak yang kecelakaan pada 9 Januari 2020. Kini, unggahan terakhirnya viral di media sosial.

Faisal sempat mengunggah potret dirinya tengah menatap jendela pesawat di Insta Story. Ia sekaligus menuliskan ucapan selamat tinggal.

"Good bye and thank you (selamat tinggal dan terima kasih) Ayub Batogi dan Devin, Feby, dll di akun @classics_fay.

Pesan terakhir Faisal seolah menggambarkan firasatnya sebelum mengalami kejadian nahas. Hal itu pun menuai komentar netizen di kolom komentar unggahan terakhirnya.

"Astaghfirullah story-nya merinding, 'good bye and thank you'. Bismillah semoga husnul khotimah," komentar netizen.

"Kok bisa captionnya pas banget? Terus matanya kayak sedih banget, kayak orang mau nangis," komentar netizen lainnya.

Dilihat dari akun Instagramnya, Faisal yang akrab disapa Fay merupakan kreator konten di channel Dunia Malam TV yang aktif sejak tahun 2018. Dalam sebuah video, ia sempat mengundang artis Barbie Kumalasari.

