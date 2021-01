SEOUL - Kabar bahagia bagi Anda penggemar musik K-pop. Pasalnya akan ada beberapa idol yang membuka 2021 dengan merilis album dan single baru. Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone untuk Anda:

TREASURE

YG Entertainment telah mengumumkan jadwal comeback TREASURE pada Desember 2020. Choi Hyun Syuk cs akan merilis album penuh perdana mereka, 'THE FIRST STEP: TREASURE EFFECT' pada 11 Januari 2021.

Jadwal comeback itu sebenarnya mundur dari target semula yang awalnya dijadwalkan pada Desember 2020.

VICTON

Serupa dengan TREASURE, VICTON juga dijadwalkan merilis karya musik barunya pada 11 Januari 2021.

Grup beranggotakan tujuh pria muda tersebut akan merilis full album pertama mereka, 'Voice: The Future is Now' yang awalnya dijadwalkan dirilis pada Desember silam.

Yunho TVXQ

Jung Yunho atau yang lebih dikenal sebagai Yunho ‘TVXQ’ akan kembali meramaikan industri musik K-Pop dengan merilis album solo.

SM Entertainment mengungkapkan sang idol akan merilis album bertajuk 'Noir', pada 18 Januari mendatang.

ITZY Berikutnya ada girlband termuda besutan JYP Entertainment, ITZY. Grup dengan lima anggota tersebut akan merilis album terbaru 'Not Shy (English Ver.)', pada 22 Januari mendatang. Dalam album tersebut akan ada empat lagu berbahasa Inggris, di antaranya Not Shy, WANNABE, ICY, dan DALLA DALLA. Chungha Kim Chungha terpaksa mengatur ulang jadwal comeback-nya setelah dinyatakan positif COVID-19, pada awal Desember 2020. Dia akan merilis single berjudul X, pada 19 Januari 2021. Lagu tersebut merupakan bagian dari album 'Querencia' yang dijadwalkan rilis pada 15 Februari 2021 pada pukul 18.00 KST.*