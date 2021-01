SEOUL - Beberapa drama Korea baru akan memulai masa tayangnya sepanjang tahun 2021. Setidaknya, ada tujuh judul drama yang layak dinantikan penayangan. Beberapa di antaranya memasang nama besar dengan genre beragam.

Berikut merupakan tujuh judul drama yang patut dinantikan sepanjang tahun 2021, seperti dikutip dari laman Forbes.

She Would Never Know

Drama yang juga dikenal dengan judul Senior, Don't Put On That Lipstick ini akan tayang perdana pada 18 Januari 2021. Drama tersebut diangkat dari novel web berjudul serupa yang dirilis pada tahun 2017.

Kisahnya tentang Yoon Song Ah (Won Jin Ah) dan Chae Hyun Seung (Rowoon) yang bekerja di sebuah perusahaan kosmetik. Hubungan senior dan junior di dunia kerja itu nantinya akan berkembang menjadi asmara.

Selain kedua aktor utamanya, drama baru JTBC tersebut juga dibintangi oleh Lee Hyun Wook dan Lee Joo Bin.

River Where The Moon Rises

Drama River Where The Moon Rises ini didasarkan pada novel berjudul Princess Pyeonggang yang dirilis pada 2010. Aktris Kim So Hyun nantinya akan memerankan tokoh putri pejuang, yang bercita-cita menjadi penguasa wanita pertama Goguryeo.

Dia akan beradu akting dengan aktor Ji Soo yang berperan sebagai On Dal, pria sederhana yang menjaga sang putri. Kisah On Dal juga diceritakan dalam Samguksagi, sebuah catatan sejarah dari The Three Kingdoms, yang mengatakan dia akhirnya menjadi seorang jenderal yang hebat.

Serial KBS 2TV ini dijadwalkan tayang pada Februari 2021.

L.U.C.A. The Beginning

Drama ini akan menayangkan beberapa aksi dengan sentuhan supranatural. Dalam drama aksi paranormal ini, Kim Rae Won berperan sebagai Ji-O, seorang detektif yang memiliki kemampuan khusus untuk memecahkan kejahatan.

Namun, kekuatannya itu justru menjadi alasan dirinya selalu dikejar oleh sosok misterius. Selain Kim Rae Won, aktris Lee Dae Hee juga akan bermain dalam drama ini. Dia berperan sebagai detektif, yang orangtuanya menghilang saat masih kecil.

Drama yang disutradarai oleh Kim Hong-sun, ini akan mengudara pada 1 Februari di tvN.

The Silent Sea Drama bergenre thriller fiksi ilmiah ini memasang sederet nama aktor besar, seperti Bae Doona, Gong Yoo, dan Lee Joon. Mereka akan berperan sebagai peneliti dalam tim khusus untuk proyek luar angkasa Serial The Silent Sea diadaptasi dari film pendek tahun 2014, The Sea of ​​Tranquility. Proyek itu akan ditulis dan disutradarai oleh Choi Hang Yong. Snowdrop Drama Snowdrop akan mengambil latar belakang cerita tahun 1987, ketika gerakan demokrasi nasional menimbulkan protes massal dan memaksa pemerintah Korea Selatan untuk mengadakan pemilihan. Aktor Jung Hae In akan berperan sebagai mahasiswa pascasarjana yang bersembunyi di asrama universitas wanita, setelah berpartisipasi dalam demo. Dia akan beradu akting dengan personel BLACKPINK, Kim Ji Soo yang berperan sebagai mahasiswa yang membantunya bersembunyi. Drama ini juga akan dibintangi oleh Yoo In Na, Kim Hye Yoon dan Jang SeungJo ini tayang sekitar tahun 2021. Vincenzo Drama Vincenzo berkisah tentang seorang pengacara bernama Park Joo Hyeong yang dibesarkan di Italia dengan nama Vincenzo Casano. Karakter ini akan diperankan oleh Song Joong Ki. Dia nantinya melarikan diri ke Korea akibat konflik dalam organisasi mafia. Di Korea Selatan, dia bertemu pengacara Hong Cha Young yang diperankan oleh Jeon Yeo Bin. Keduanya akhirnya bekerja sama. Drama ini juga dibintangi oleh Ok Taecyeon dan Yoo Jae Mung. Drama ini akan tayang pada Februari 2021.* Baca juga: Rahasia Sumur Misterius Terkuak, Rating Mr. Queen Turun Tipis