LOS ANGELES - Pandemi Covid-19 memang belum menunjukkan tanda akan berakhir di 2021. Namun kondisi itu tak lantas membuat industri Hollywood lesu.

Dikutip Okezone dari Daily Star, beberapa rumah produksi yang biasa menghadirkan film superhero seperti Marvel dan DC sudah menyiapkan beberapa judul untuk dirilis.

Marvel jadi rumah produksi terdepan yang berencana merilis film superhero terbaru, Morbius. Menggandeng Sony Pictures, film yang dibintangi Jared Leto tersebut akan tayang pada 19 Maret 2021.

Menyusul Morbius, film Black Widow yang dibintangi Scarlett Johansson akan dirilis Marvel pada 7 Mei 2021. Ada pula kisah lanjutan Venom dalam Let There Be Carnage yang keluar pada 25 Juni 2021.

Di akhir 2021, Marvel juga berencana merilis sekuel Spider-Man: Far From Home yang hingga saat ini belum diumumkan judulnya. Namun sebelum itu, mereka sudah menyiapkan dua judul film untuk dirilis, yakni Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dan Eternals.

Kedua film yang disebutkan terakhir masing-masing akan rilis pada 9 Juli dan 5 November 2021.

Sedangkan DC hanya menyiapkan satu proyek film superhero untuk tayang di 2021 lewat The Suicide Squad. Aksi Margot Robbie sebagai Harley Quinn rencananya akan mulai dipertontonkan pada 6 Agustus 2021.

