SEOUL - Kolaborasi Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS dari Show Me the Money masih memuncaki Gaon Chart kategori digital singles. Lagu VVS yang diproduser GroovyRoom berhasil bertahan sebaha pemuncak untuk edisi 27 Desember hingga 2 Januari 2021.

Dengan poin 22,975,438, VVS memantapkan diri sebagai raja pertama Gaon Chart di 2021. Menyusul di bawah mereka adalah Shiny Star dari Kyung Seo, yang sepekan terakhir mengumpulkan 19,866,882.

Sementara itu, BTS dan LILBOI menjadi musisi yang berhasil menempatkan dua karya mereka di top 10 Gaon Chart pekan ini. Dynamite dan Life Goes On milik BTS masing-masing menduduki posisi 3 dan 9.

Sementara LILBOI menempati posisi 5 dan 10. Di posisi 5, kolaborasi LILBOI bersama Giriboy dan Big Naughty dalam If Tomorrow Comes berhasil mengumpulkan poin 15,542,082. Sementara kolaborasinya yang lain dengan YUMDDA, Giriboy, dan Zion. T lewat Credit meraih 13,211,584 poin.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart kategori digital singles edisi 27 Desember 2020-2 Januari 2021:

1. Mushvenom, Miranni, Khundi Panda, Munchman ft. JUSTHIS (Produced by GroovyRoom) - "VVS" - 22,975,438 Points

2. Kyung Seo - "Shiny Star (2020)" - 19,866,882 Points

3. BTS - "Dynamite" - 19,253,509 Points

4. Jang Bum Joon - "Can't Sleep" - 16,658,800 Points

5. LILBOI ft. Giriboy, BIG NAUGHTY - "If Tomorrow Comes" - 15,542,082 Points

6. BLACKPINK - "Lovesick Girls" - 14,506,771 Points

7. Lim Chang Jung - "Love Should Not Be Harsh On You" - 14,402,974 Points

8. Sandeul - "Slightly Tipsy" - 14,253,159 Points

9. BTS - "Life Goes On" - 14,136,863 Points

10. LIL BOI ft. YUMDDA, Giriboy, Zion.T - "CREDIT" - 13,211,584 Points

(LID)