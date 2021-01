JAKARTA - Sulton Nawawi tampil impresif di The Next Didi Kempot. Karena tampil maksimal, Sulton berhasil menjadi pemenang The Next Didi Kempot GTV episode ke-6.

Berhasil membawakan lagu ‘Sugeng Dalu’ dengan apik, peserta 18 tahun yang akrab disapa Sulton ini akan melaju ke babak Grand Final. Hal tersebut berdasarkan keputusan para juri.

Sebelum mengumumkan Sulton sebagai pemenang, para juri mengaku bingung menentukan siapa yang akan melaju ke babak Grand Final. Pasalnya, penampilan ke-enam peserta disebut serupa tapi tak sama.

“Kalian harus banyak belajar, banyak mengevaluasi dari peserta-peserta lain. Para juri sangat susah untuk menentukan. Terutama malam ini, kita kebingungan sekali menentukan mana yang pantas dan layak kita masukkan ke grand final,” ungkap Nur Bayan.

Namun, semua juri telah sepakat, bahwa pemenang The Next Didi Kempot episode malam ini adalah Sulton. Sementara itu, Bagas menjadi runner-up.

“Terima kasih buat teman-teman semua yang di sini sudah berusaha menampilkan yang terbaik. Untuk Runner-up malam ini, Bagas,” ujar Nur Bayan mengumumkan.

“Dan untuk yang bersinar malam ini, selamat untuk Sulton!” tukasnya yang langsung disambut wajah Sulton yang terkejut dan sujud syukur di atas panggung The Next Didi Kempot.

Dengan kemenangan tersebut, Sulton asal Surabaya ini akan melaju ke Grand Final, menyusul para peserta lain yang telah lebih dulu lolos ke babak tersebut.

