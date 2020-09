SEOUL - Pada 3 September 2020, tvN merilis stills (cuplikan adegan) drama terbaru mereka, Tale of the Nine Tailed. Kali ini, stasiun TV kabel itu memperkenalkan karakter Yi Rang yang diperankan oleh Kim Bum.

Dalam deretan foto itu, Kim Bum terlihat sedang berada di sebuah restoran. Dalam balutan jas hitam, dia terlihat karismatik dengan segelas wine di tangannya. Pada bagian lain stills tersebut, dia terlihat tengah terlibat pembicaraan bersama seseorang sambil mengulas senyum tipis.

Sementara pada bagian lain stills tersebut, Kim Bum tampak menerima telepon dan menebar senyum lebar. Dalam drama ini, aktor 31 tahun tersebut berperan sebagai Yi Rang, keturunan manusia dan gumiho (rubah ekor sembilan).

Dia digambarkan sebagai karakter yang mampu berubah wujud dan kerap memanfaatkan ketamakan manusia. “Aku merasa gugup sekaligus antusias karena ini adalah proyek pertamaku setelah sekian lama,” ujarnya seperti dikutip dari Soompi, pada Kamis (3/9/2020).

Namun semua rasa itu menghilang, ketika Kim Bum mendapatkan dukungan dari sutradara, rekan sesama aktor, dan staf produksi drama tersebut. Dia menambahkan, Yi Rang merupakan karakter unik yang tak pernah dia temui dalam proyek sebelumnya.

Tim produksi Tale of the Nine Tailed juga tak berhenti memuji Kim Bum. Seorang staf mengatakan bahwa aktor bernama asli Kim Sang Bum itu tak berhenti menampilkan pesona berbeda setiap kali syuting. "Kim Bum itu katalisator. Dia selalu mampu menarik perhatian penonton lewat aktingnya. Tolong nantikan drama ini," ujar staf produksi itu dalam keterangannya. Mengusung genre drama-fantasi, Tale of the Nine Tailed berkisah tentang gumiho bernama Yi Yeon (Lee Dong Wook) yang menjalani kehidupan modern di perkotaan. Dia kemudian bertemu dengan sutradara program supranatural yang akan diperankan oleh Jo Bo Ah. Drama ini akan memulai debutnya di layar kaca pada 7 Oktober 2020, setiap pukul 22.50 PM. Ia akan mengisi slot tayang Flower of Evil yang akan segera menyelesaikan masa tayangnya.*