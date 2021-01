JAKARTA - Melalui kolom komentar, Karen tampak menegur Boy William yang tak mau mengangkat telepon darinya, lantaran tengah sibuk membuat video TikTok.

Dalam unggahannya, Boy diketahui sempat menuliskan bahwa obat paling manjur untuk mengatasi corona ialah bahagia. Oleh karenanya, Boy mengajak serta para perawat yang menggunakan APD lengkap untuk membuat video TikTok demi meningkatnya sistem imun dalam tubuhnya.

"Since people already know... bawa happy aja. Obat paling manjur itu bahagia," tulis Bpoy William pada keterangan videonya bersama para perawat.

Unggahan Boy tersebut rupanya menjadi sorotan kekasihnya, Karen Vendela.

"Pantes aja call aku gak di angkat.. lg tiktokan ternyata," tulis kekasih Boy, Karen Vendela.

Sontak netizen tampak memanas-manasi Boy dan menyebut bahwa kekasihnya ngambek lantaran teleponnya tidak diangkat.

Bahkan, mereka juga menyebut bahwa dalam keadaan sakit, Boy tetap sibuk dan sulit dihubungi lantaran asyik bermain TikTok. "@karbearv hayoloh kak @boywilliam17 marah nihhhh," tulis astinoor_07. "@karbearv lagi sakitpun masi sibuk ngga bisa angkat telp, sibuk tiktokan," tulis ervina.wibowo.  Presenter Boy William diketahui sudah absen menghadiri Indonesian Idol selama kurang lebih dua minggu belakangan. Sempat dikabarkan sakit, rupanya pria 29 tahun tersebut rupanya positif terpapar COVID-19.