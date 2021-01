LOS ANGELES - Tahun 2021 diharapkan menjadi titik baru dalam dunia perfilman, mengingat industri ini sempat terdampak parah karena pandemi covid-19 yang melanda dunia sepanjang 2020.

Sejumlah film Hollywood pun siap menunjukkan sinarnya di tahun ini setelah mengalami pengunduran jadwal tayang. Seperti seri James Bond: No Time To Die, yang seharusnya tayang pada April 2020.

Lantas, film apa saja yang akan dirilis sepanjang tahun 2021? Melansir Variety, Rabu (6/1/2021), berikut Okezone rangkum daftar lengkapnya.

1. Venom: Let There Be Carnage (25 Juni)

Tom Hardy kembali menjadi penjahat klasik Spider-Man, Venom. Kali ini, ia siap menghadapi pembunuh berantai yang sangat kuat, Cletus Kasady alias Carnage (Woody Harrelson). Penggemar berspekulasi bahwa karya Andy Serkis ini akan membangun banyak crossover Marvel di masa mendatang.

2. Top Gun: Maverick (2 Juli) Setelah 35 tahun, Pete 'Maverick' Mitchell (Tom Cruise) kembali lagi usai menyelesaikan tugas sebagai salah satu penerbang top Angkatan Laut. Kini, ia melatih rekrutan-rekrutan baru untuk misi yang mengancam nyawa. Selain Tom Cruise, film aksi arahan sutrasara Joseph Kosinski ini dibintangi oleh Jennifer Connelly, Jean Louisa, Val Kilmer, Miles Teller, dan Ed Harris. 3. The Suicide Squad (6 Agustus) Film karya James Gunn ini akan tayang perdana di bioskop dan HBO Max. Cerita yang disajikan lebih mengikuti akar komik Harley Quinn dan geng penjahatnya, dibandingkan narasi film sebelumnya yang tayang pada 2016. The Suicide Squad akan menampilkan akting para bintang ternama seperti Margot Robbie, Taika Waititi, Sylvester Stallone, Idris Elba, Jai Courtney, dan Pete Davidson. 4. Spider-Man 3 (17 Desember) Film ke-3 manusia laba-laba yang dibintangi Tom Holland ini sudah membuat heboh penggemar tentang rumor kembalinya para penjahat dari seri-seri sebelumnya. Yang menarik tentu saja kembalinya Doctor Octopus dari Spider-man yang dibintangi Tobey Maguire, dan Electro (Jamie Foxx) dari Amazing Spider-Man 2 dengan Andrew Garfield sebagai bintang utamanya kala itu. 5. The Matrix 4 (22 Desember) Bersiaplah kembali menyaksikan aksi Keanu Reeves di The Matrix. Selain itu, Jada Pinkett-Smith, Lambert Wilson, dan Daniel Berdhart juga akan mengulangi perannya di franchise ke-4 fiksi ilmiah garapan Lana Wachowski ini.