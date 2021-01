LOS ANGELES - Tahun 2021 diharapkan menjadi titik baru dalam dunia perfilman, mengingat industri ini sempat terdampak parah karena pandemi covid-19 yang melanda dunia sepanjang 2020.

Sejumlah film Hollywood pun siap menunjukkan sinarnya di tahun ini setelah mengalami pengunduran jadwal tayang. Seperti seri James Bond: No Time To Die, yang seharusnya tayang pada April 2020.

Lantas, film apa saja yang akan dirilis sepanjang tahun 2021? Melansir Variety, Rabu (6/1/2021), berikut Okezone rangkum daftar lengkapnya.

1. Raya and The Last Dragon (5 Maret)

Film animasi ini menceritakan tentang petualangan Raya dalam pencarian naga terakhir untuk perdamaian di dunia mitos. Menariknya, cerita yang disajikan terinspirasi dari budaya sejumlah negara di Asia Tenggara.

Kelly Marie Tran dan Awkwafina menjadi pengisi suara dalam film karya Walt Disney ini. Raya and The Last Dragon akan tayang serentak di bioskop dan Disney Plus.

2. Morbius (18 Maret) Film Spin-off Spider-Man ini semula dijadwalkan tayang pada 31 Juli 2020. Sesuai namanya, film ini bercerita tentang kehidupan musuh Spider-Man, Michael Morbius, ilmuwan yang mengidap kelainan darah sejak kecil. Jared Leto akan memerankan tokoh Michael Morbius. Aktor lainnya yang membintangi film ini antara lain adalah Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, dan Tyrese Gibson. 3. No Time To Die (2 April) Daniel Craig akan menandai aksi terakhirnya sebagai agen mata-mata ikonik di seri James Bond ke-25 ini. Mengisahkan misi 007 menyelamatkan seorang ilmuwan yang diculik oleh Safin (Rami Malek), penjahat bertopeng misterius dengan senjata teknologi berbahaya. 4. Black Widow (7 Mei) Penggemar Marvel Cinematic Universe (MCU) harus berbahagia karena Scarlett Johansson mendapat film solo Black Widow. Selain itu, ada David Harbour dan Florence Pugh yang turut membintangi film ini. Black Widow berlatar setelah Captain America: Civil War tahun 2016. Natasha Romanoff dalam pelarian dipaksa untuk menghadapi masa lalunya sebagai mata-mata, jauh sebelum dia menjadi Avenger. 5. Fast & Furious 9 (28 Mei) Menceritakan tentang Dominic Toretto (Vin Diesel), yang kru dan anggota keluarganya bergabung untuk melawan salah satu pembunuh berbakat dan pembalap berperforma tinggi, Jakob (John Cena), saudara Dom yang telah lama hilang. Film ini juga akan semakin menarik dengan kehadiran Han Lue (Sung Kang), karakter lama yang dianggap sudah meninggal karena kecelakaan mobil di Fast & Furious: Tokyo Drift. Kala itu, mobilnya ditabrak Deckard Shaw hingga terbakar.