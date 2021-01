JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan kekasih, Felicya Angelista dan Immanuel Caesar Hito. Sempat menunda pernikahannya yang seharusnya berlangsung pada 22 Agustus 2020, lantaran pandemi, pasangan ini akhirnya mengumumkan tanggal pasti pernikahan mereka.

Melalui unggahan akun Instagram Stories milik seorang rekan mereka, Felicya dan Hito dikabarkan akan menikah pada Sabtu, 9 Januari 2021 mendatang di sebuah gedung pertemuan mewah bergaya Yunani, di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan.

"The honour of you presence is request the marriage ceremony of Immanuel Caesar Hito - Felicya Angellista. Saturday, 09 January 2021," bunyi undangan pernikahan Hito dan Feli.

Dalam undangan yang diunggah oleh salah seorang rekan mereka, tampak tertulis sebuah kata yang menunjukkan bahwa akan ada lebih dari satu kali resepsi dalam sehari. Pasalnya, rekannya tersebut terlihat diundang untuk menghadiri resepsi kedua, yang dijadwalkan pada pukul 19.30 WIB.

"Resepsi 2 (pukul) 19.30 (Foyer - The Opus Grand Ballroom)," lanjutnya.

Sebelumnya, pasangan Hito dan Feli telah berpacaran kurang lebih selama 8 tahun lamanya. Keduanya bahkan telah menggelar pertunangan mewah di kawasan Pantai Indah Kapuk pada 8 Februari 2020 lalu.

