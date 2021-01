JAKARTA - Kabar duka datang dari grup band metal asal Finlandia, Children of Bodom. Sang gitaris, Alexi Laiho meninggal dunia di usia 41 tahun, setelah mengalami masalah kesehatan sejak lama.

Hal ini diumumkan melalui akun media sosial Children of Bodom pada 4 Januari 2021. Pernyataan itu ditulis atas nama Henkka Blacksmith, Janne Wirman, dan Jaska Raatikainen, mantan personel band.

"Salah satu gitaris paling terkenal di dunia, Alexi Laiho, telah meninggal dunia. Musisi yang paling dikenal sebagai pentolan Children of Bodom itu meninggal di rumahnya di Helsinki, Finlandia, pekan lalu," tulis mereka.

"Lebih dari 25 tahun persahabatan. Kami kehilangan seorang saudara. Dunia kehilangan seorang penulis lagu fenomenal dan salah satu gitaris terhebat sepanjang masa, "lanjut mereka." Kenangan dan musik Alexi akan hidup selamanya."

Kepergian Laiho pun membuat keluarganya terpukul. Sosok musisi ini merupakan suami yang baik bagi sang istri.

"Alexi adalah suami dan ayah yang paling penyayang dan luar biasa. Hati kami selamanya hancur," kata istri Laiho, Kelli Wright-Laiho, dikutip dari People, Selasa (5/1/2021).

Children of Bodom dibentuk pada tahun 1993 dan telah merilis 10 album studio dan 2 Extended Play (EP). Sejumlah karya hitsnya adalah If You Want Peace..Prepare For War, In Your Face, dan Are You Dead Yet?.

Berita kematian Laiho datang setelah Children of Bodom tampil di pertunjukan terakhir dengan line up aslinya. Laiho memulai band baru bertajuk Bodom After Midnight pada 2020.

Label grup baru Nuclear Blast mengumumkan bahwa tiga single pertama Bodom After Midnight, yang direkam tahun lalu akan dirilis secara anumerta.