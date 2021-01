JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano menjadi sasaran kemarahan publik setelah pebulutangkis Kevin Sanjaya diketahui mengidap COVID-19. Akibat kondisinya tersebut, Kevin dan rekannya, Marcus Gideon gagal mengikuti Thailand Open.

Kevin Sanjaya diketahui mengidap COVID-19 setelah menjalani swab test PCR, pada 31 Desember 2020. Kondisi itu, membuat netizen menyerbu akun Instagram pelantun Status Palsu itu. Pasalnya, keduanya sempat kumpul bareng pertengahan Desember silam.

“Makan malam dan tukar kado bersama sahabat swab massal yang gue baru sadar kita tuh semua baru dekat di tahun 2020 ya. Thank you for the good times guys!” ujar Vidi Aldiano dalam unggahannya, pada 14 Desember silam.

Warganet kemudian ramai menyerbu kolom komentar unggahan terbaru pelantun Gadis Genit tersebut. “Tolong dong jangan mengajak Kevin main mulu. Tuh kan jadi positif. Ahhh,” ujar akun @ismailhamka.mz.

Sementara akun Instagram @hellotinker45 mengatakan, “Enggak usah sering-sering mengajak Kevin kumpul bareng deh. Dia itu atlet, bukan artis. Beda kewajiban. Dia itu atlet badminton nomor 1 dunia loh.”

Kendati demikian, beberapa netizen tampak membela Vidi Aldiano. Mereka menyebut bahwa tak adil rasanya jika publik menyalahkan sang penyanyi lantaran Kevin Sanjaya terjangkit COVID-19. "Untuk yang menyalahkan Vidi Aldiano karena Kevin Sanjaya positif COVID-19, lawak! Pemikiran dari mana tuh? Emang Kevin cuma ketemu Vidi doang? Be smart, jangan menyalahkan orang lain. Doakan saja Kevin cepat pulih," tutur akun @jt.ruben.