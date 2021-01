SEOUL - Kim Soo Hyun akhirnya mengantongi proyek layar kaca terbarunya setelah sukses It’s Okay to Not Be Okay tahun lalu. Dia dipastikan akan beradu akting dengan aktor Cha Seung Won dalam drama That Night.

Proyek tersebut, menurut Soompi, merupakan remake dari serial populer BBC, Criminal Justice. Kisahnya tentang dua orang pria yang terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan.

Kim Soo Hyun akan berperan sebagai Kim Hyun Soo, seorang mahasiswa yang kehidupannya berubah drastis ketika menjadi tersangka kasus pembunuhan. Sementara aktor Cha Seung Won akan menghidupkan lakon Shin Joong Han.

Joong Han merupakan pengacara yang akan membantu Hyun Soo keluar dari permasalahannya. Drama That Night akan digarap oleh Lee Myung Woo, sutradara di bali serial populer The Fiery Priest.

Dia akan berkolaborasi dengan Kwon Soon Kyu, penulis di balik skenario apik Warrior Baek Dong Soo. Rencananya, produksi drama That Night akan dimulai pada semester I 2021 dan tayang pada semester II-2021.

Keterlibatan Kim Soo Hyun dalam That Night diumumkan, sehari setelah Gold Medalist Entertainment mengonfirmasi sang aktor mundur dari serial Netflix, Finger. Drama itu berkisah tentang seorang desainer interior yang ternyata seorang pembunuh. Drama Finger disutradarai oleh Jung Ji Woo yang pernah menggarap film Tune in for Love.