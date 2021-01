JAKARTA - Jefri Nichol terlihat mengunggah foto dirinya dengan seorang wanita.

"#NewProfilePic," bunyi tulisan di akun Twitter Jefri Nichol.

Foto Jefri tersebut sontak membuat para netizen patah hati sejak diunggah pada 3 Januari 20212 kemarin, sekitar pukul 3.44 WIB. Bahkan netizen mengeluhkan unggahan tersebut lantaran dianggap bisa membuat emosi.

"setelah melihat foto ini saya mengajak duel siapapun yang lewat dihadapan saya," tulis @voll6_.

Baca Juga: Tampil ala Androgini, Jefri Nichol Bikin Pangling Netizen

"yaampun, what a way to say good morning," tulis @armigh_ty.

"Masi pagi dah bikin mata sepet aja," tulis @donut_______.

 Hubungan asmara anatra Jefri Nichol dengan Shenina Cinnamon beberapa waktu lalu dikabarkan telah kandas. Saat ini Shenina bahkan dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan aktor muda Angga Yunanda.

(edh)