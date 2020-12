LOS ANGELES - Perayaan Natal 2020 hanya tinggal sepekan. Meski begitu, lagu-lagu bertema Natal sudah mulai merangkak naik ke berbagai chart musik, termasuk Billboard Hot 100.

Baca Juga:

- Jelang Natal, All I Want for Christmas is You Kembali ke Top 3 Billboard Hot 100

- Richard Kyle Dekat dengan Dita Meychan, Netizen: Sudah Kuduga dari Lama

Di edisi 19 Desember 2020, ada 4 lagu bertema Natal yang masuk ke daftar top 10 Billboard Hot 100. All I Want For Christmas is You dari Mariah Carey menjadi pemimpinnya, setelah pekan lalu duduk sebagai runner-up.

Lagu Rockin' Around the Christmas Tree dari Brenda Lee menguasai posisi 3. Lagu yang dirilis pada 2014 tersebut hanya kalah dari Mood, mantan jawara pekan lalu yang turun satu peringkat minggu ini.

Dua lagu bernuansa Natal lain yang ada di top 10 Billboard Hot 100 pekan ini adalah Jingle Bell Rock dari Bobby Helms dan It's the Most Wonderful Time of the Year milik Andy Williams. Masing-masing menduduki posisi 5 dan 6.

Berikut adalah daftar lengkap 10 besar Billboard Hot 100:

1. Mariah Carey - All I Want For Christmas is You

2. 24kGoldn feat. Iann Dior - Mood

3. Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree

4. Ariana Grande - Positions

5. Bobby Helms - Jingle Bell Rock

6. Andy Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year

7. The Weeknd - Blinding Lights

8. Drake feat. Lil Durk - Laugh Now Cry Later

9. Justin Bieber feat. Chance the Rapper - Holy

10. Jose Feliciano - Feliz Navidad

(LID)