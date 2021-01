SEOUL - Aktor Cha Tae Hyun berpotensi kembali membintangi variety show. Dia, menurut DongA, digaet tvN untuk membintangi program baru bersama sutradara Yoo Ho Jin.

Aktor My Sassy Girl itu memang sudah beberapa kali terlibat kerja sama dengan PD Yoo. Dimulai dari 2 Days & 1 Night, berlanjut ke Where on Earth?? dan Hometown Flex yang mana dia berpasangan dengan Lee Seung Gi.

Apabila Cha Tae Hyun menerima tawaran untuk membintangi variety show ini maka dia berpotensi dipasangkan dengan sahabatnya, Jo In Sung. Ini akan menjadi program variety show pertama bagi aktor It’s Okay That’s Love itu sebagai member tetap.

Mengutip Soompi, Kamis (31/12/2020), tvN menjadwalkan untuk menayangkan program yang belum memiliki judul tersebut pada semester I-2021.*

(SIS)