SEOUL - Kehidupan cinta idola pastinya membuat penggemar penasaran, begitu juga dengan Lee Min Ho. Pria 33 tahun tersebut menjadi sorotan usai memposting video di Instagram pribadinya pada 13 Juli 2020.

Dalam postingan tersebut, Lee Min Ho membagikan video embun di kaca mobil saat hujan. Video juga diiringi dengan lagu My Love, By My Side yang dinyanyikan oleh Shin Ji Hun.

Lirik lagu tersebut cukup sedih karena menggambarkan tentang seseorang yang ingin kekasihnya berada disampingnya, namun kekasihnya tidak pernah datang.

"Di antara duri yang lembut, aku sangat kesepian. Ini sangat menyakitkan, apakah kamu bahkan mengingatnya?" lirik lagu yang ada dalam video Lee Min Ho.

Warganet pun menganggap sang aktor tengah merindukan Kim Go Eun. Keduanya dipasangkan dalam drama The King: Eternal Monarch yang menuntaskan episode terakhirnya pada 12 Juni 2020. Chemistry yang kuat tampaknya telah membuat penggemar larut dan menginginkan Lee Min Ho dan Kim Go Eun menjadi sepasang kekasih di dunia nyata.

Baca juga:

Dipeluk Lee Min Ho Jelang Wamil, Woo Do Hwan: Aku Akan Pergi Yang Mulia

Rayakan Ulang Tahun ke-29, 5 Potret Lawan Main Lee Min Ho Kim Go Eun Makin Cantik

"Memikirkan Kim Go Eun, apakah kamu sangat merindukannya?" tulis seorang warganet.

"Apakah kamu merindukan @ggonekim lebih saat hujan? Saya juga. Aku semakin merindukan kekasihku setiap kali hujan," kata yang lain.

Tak sampai di situ, beberapa warganet lain mengaitkan dengan sang mantan, Bae Suzy. Mereka menduga bahwa aktor 33 tahun tersebut masih belum bisa move on dari bintang Dream High tersebut. Lee Min Ho dan Bae Suzy diketahui putus pada November 2017.

"Baru baca terjemahan lagunya. Astaga, dalem banget artinya. Apa ini artinya abang @actorleeminho memang benar-benar belum bisa move on dari @skuukzky. Ya udah balikan, aku dukung kalau itu yang terbaik," tulis salah satu pengguna Instagram.

(qlh)