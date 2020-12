JAKARTA - Maruli Tampubolon meraih prestasi membanggakan. Wajah Maruli Tampubolon menghiasi Times Square, New York berkat lagu terbarunya "Never Stand Alone".

Lewat akun Instagramnya, Maruli Tampubolon mengunggah video yang memperlihatkan wajahnya terpampang di Times Square

“Never Stand Alone. Listen now on any digital platform. THANK YOU GOD FOR EVERYTHING!," tulis Maruli di akun Instagramnya.

"Mimpi apa anak Gandul bisa mejeng di time square kaya gini. Semua karena kebaikan TUHAN. Semoga lagu Anak Bangsa ini dapat menjadi BERKAT untuk semua Umat Manusia di seluruh dunia. Thank You My soul Brothers @dennis_nussy @bonarabraham @rayendrasunito @andredinuth” tulisnya di Instagram.

Lagu Never Stand Alone ditulis dan diprakarsai oleh Producer Gospel Artha Meris Simbolon yang pernah mendatangkan sederet artis International Israel Houghton di Indonesian Gospel Festival 2018. Lagu tersebut dibuat oleh sahabat Maruli sendiri yaitu Dennis Nussy.

Maruli mengungkapkan makna dari lagu tersebut yang ternyata memiliki makna yang sangat mendalam. "Ketika Manusia menghadapi cobaan, disitulah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan karena dengan keimanan kitalah, kita dapat menghadapi masalah itu Bersama Tuhan yang berdiri Bersama kita," ujar Maruli Tampubolon. Maruli Tampubolon mengikuti jejak kesuksesan Weird Genius yang sebelumnya sukses lewat lagu Lathi, dimana wajah mereka juga terpampang di Times Square, New York, Amerika Serikat.