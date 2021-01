JAKARTA - Boy William berkesempatan untuk mewawancarai BTR Ryzen di channel YouTube miliknya. Pemuda 17 tahun itu pun kemudian mengungkapkan perjuangannya untuk menjadi seorang pro player game PUBG.

Dia mengaku awalnya tak direstui oleh orang tuanya. Namun kemudian dia membuktikan dirinya dapat menghasilkan uang dengan bermain game.

"Awalnya orang tua agak ragu, karena belum tau game itu apa pro player itu apa kan. Tapi setelah nunjukin gue bisa berpenghasilan dan lebih dari orang tua. Mereka jadi percaya," tutur Ryzen seperti dikutip dari channel Boy William, Rabu (30/12/2020).

Tak hanya sampai disitu, dia juga berkisah mulai berjualan online sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dari situlah, dia mendapatkan tablet pertamanya untuk bermain game PUBG.

"Gue bener-bener main seharian bisa 24 jam, habis itu gue top global dan di invite sama salah satu tim Bigetron untuk ikutan," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Boy juga menantang sang pro player untuk bernyanyi bersamanya.

"Bro, lu kan nembak bisa, main game juga bisa. Sekarang gue tantang lu buat nyanyi," kata Boy.

Ryzen pun menyanggupi tantangan presenter Indonesia Idol Special Seasons itu. Mereka kemudian menyanyikan lagu "On My Way" milik Alan Walker dan Sabrina Carpenter.

