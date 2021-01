JAKARTA - Film Korea, Josee akan mulai tayang di bioskop-bioskop jaringan CGV Indonesia mulai hari ini, Rabu (30/12/2020). Di Korea, Josee sudah tayang mulai 10 Desember lalu.

Film bergenre romantis ini bisa jadi alternatif hiburan Anda sekalian untuk minggu ini, sekaligus sebagai teman mengisi libur akhir tahun.

Sebagai panduan, Okezone telah merangkum beberapa fakta film Josee. Berikut faktanya:

1. Reuni Nam Joo Hyuk dan Han Ji Min

Josee menjadi wadah reuni Nam Joo Hyuk dan Han Ji Min. Keduanya sudah sempat beradu akting di serial Radiant atau The Light in Your Eyes (2019).

"Karena kami akting dengan nyaman, aku sekali lagi bisa bergantung banyak padanya (Nam Joo Hyuk). Aku sangat berterima kasih untuk itu," kata Han Ji Min dalam konferensi pers Josee November lalu.

2. Adaptasi Film Jepang

Josee merupakan remake film Jepang berjudul Joze to Tora to Sakana-tachi atau Josee, the Tiger and the Fish. Film tersebut diadaptasi dari cerita pendek berjudul sama karya Seiko Tanabe, yang pertama dirilis pada Maret 1985.

Setelah sukses dibuat dalam versi live action, Josee juga diangkat dalam bentuk film animasi. Awalnya, versi animasi arahan sutradara Kotaro Tamura itu akan dirilis pada pertengahan tahun ini, namun ditunda karena COVID-19.

3. Sinopsis Josee mengisahkan cerita cinta antara seorang mahasiswa, Young Seok (Nam Joo Hyuk) dan wanita pengguna kursi roda, Josee (Han Ji Min). Pertemuan pertama mereka bermula saat Young Seok membantu Josee yang terjatuh dari kursi rodanya karena diganggu berandal. Pertemuan tersebut menjadi awal kedekatan mereka. Young Seok yang jatuh cinta pada Josee, mencoba memperkenalkan dunia baru kepada sang pujaan hati, yang banyak menghabiskan waktu membaca dan tak bisa bergerak bebas karena keterbatasan fisiknya. Sutrada Kim Jong Kwan mengatakan ia sengaja mengubah beberapa hal dalam filmnya, yang membuat Josee Korea berbeda dari versi aslinya. Harapannya, Josee versi Korea bisa memperlihatkan sisi kemanusiaan yang lebih kepada penonton. "Aku tidak berpikir mengikuti jalur yang sama adalah cara yang tepat untuk menunjukkan rasa hormatku pada cerita ini. Aku ingin menciptakan karyaku sendiri tanpa melupakan emosi yang diberikan film aslinya padaku," kata Kim Jong Kwan, seperti dikutip dari Forbes. "Yang lebih penting bagiku adalah menjaga emosi itu tetap hidup, meskipun menggunakan sentuhan berbeda di hal yang sama. Dalam cerita ini, Josee mulai mencintai dirinya sendiri setelah bertemu orang baru, sementara Yong Seok mulai belajar lebih banyak tentang dirinya sendiri," pungkasnya.