SEOUL - Henecia Entertainment akhirnya buka suara terkait masa depan karier Kim Hyun Joong. Dalam keterangannya, agensi itu mengungkapkan, aktor Boys Over Flowers memang punya rencana untuk kembali ke dunia hiburan.

“Tapi, kami tidak bisa memastikan kapan resminya dia akan kembali ke dunia hiburan. Saat ini, kami tak bisa memberikan keterangan lebih jauh dan berharap kalian tetap mendukung Kim Hyun Joong,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Allkpop, Selasa (29/12/2020).

Aktor 34 tahun itu menarik perhatian publik setelah tampil dalam video preview program Ask Us Anything: Fortune Teller yang akan tayang minggu depan. Dalam video itu, dia membahas soal kariernya di masa lalu hingga pandangan publik tentang skandalnya di masa lalu.

Setelah preview itu tayang, penonton dan penggemar ramai membahas kemungkinan Kim Hyun Joong kembali aktif di dunia hiburan. Dia memulai debut di dunia hiburan sebagai member SS501, pada 23 Juni 2005.

Namun dia baru menuai popularitas ketika membintangi Boys Over Flowers pada 2008. Perannya dalam drama itu bahkan membawanya memenangkan trofi Most Popular Actor dari Seoul International Drama Awards 2009 dan Most Popular Actor for Television Award di Baeksang Arts Awards 2009.

Namun kariernya mandek ketika mantan kekasihnya menyeret sang aktor ke meja hijau pada Agustus 2014. Perempuan itu menuduh dia melakukan kekerasan hingga membuat tulang rusuknya patah dan tubuhnya penuh lebam. Perempuan itu kalah di pengadilan dan membuat Kim Hyun Joong menggugat balik dirinya. Pada 12 November 2020, Mahkamah Agung memutuskan perempuan itu bersalah dan memintanya membayar KRW100 juta sebagai ganti rugi kepada sang aktor.