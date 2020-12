SEOUL - Seperti tahun-tahun sebelumnya, 2020 juga menjadi era persaingan ketat bagi para grup idol pendatang baru di industri K-Pop. Pandemi COVID-19 tak menghalangi sejumlah agensi untuk tetap mendebutkan girl group asuhannya.

Merangkum berbagai sumber, Selasa (29/12/2020), berikut di bawah ini uraian singkat girl group K-Pop yang debut pada 2020 part 2.

1. STAYC

Meski baru debut pada 12 November 2020, STAYC sukses jadi salah satu girl group yang paling banyak dibicarakan. Sieun, Sumin, Seeun, Isa, J, dan Yoon merupakan girl group bentukan produser K-Pop ternama, Black Eyed Pilsung. Duo produser ini merupakan otak di belakang sederet lagu hits seperti OOH-AHH, Cheer Up, TT, Likey, dan Fancy dari TWICE, Rollercoaster dan Gotta Go milik Chungha, hingga Loving U dan Touch My Body dari girl group senior, SISTAR.

2. Black Swan

Beranggotakan empat orang trainee DR Entertainment, Youngheun, Leia, Fatou, dan Judy, Black Swan hadir meramaikan industri musik K-Pop sebagai pendatang baru lewat full album pertamanya, Goodbye Rania yang diluncurkan serentak pada 16 Oktober 2020.

3. AREAL

Menjagokan WAKE ME UP sebagai lagu debut, Areum, Dabi, Hyebin dan Segye resmi debut menjadi idol sejak Agustus 2020 di bawah naungan JZ Factory Entertainment.

4. Bling Bling Tahun ini, agensi Major9 memilih 17 November 2020 sebagai tanggal debut girlband barunya, Bling Bling yang terdiri dari Cha Juhyun, Ayamy, Choi Jieun, Marin, Narin dan Yubin. Debut perdananya ditandai dengan perilisan lagu single digital, G.G.B. 5. Aespa Girl group terbaru SM Entertainment yang debutnya sudah lama ditunggu-tunggu oleh para penggemar ini terdiri dari Karina, Winter, Giselle, dan Ningning dengan konsep avatar bagi masing-masing personel. Debut pada 17 November 2020 lewat single lagu Black Mamba, Aespa sukses muncul sebagai girl group pendatang baru paling bersinar tahun ini. 6. Purple Kiss Ini merupakan girl group teranyar dari agensi RBW Entertainment, yang terkenal sebagai agensi MAMAMOO. Jieun, Goeun, Doxie, Ireh, Yuki, Chaein, serta Swan resmi debut pada 26 November 2020 lewat single lagu My Heart Skip A Beat.