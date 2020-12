SEOUL - Grup pendatang baru selalu muncul dan meramaikan industri K-Pop setiap tahunnya, baik boy group ataupun girl group.

Penasaran siapa saja grup yang debut tahun ini dan menjadi pendatang baru di dunia musik K-Pop yang semakin global? Menghimpun berbagai sumber, Selasa (29/12/2020), berikut ulasan singkat sederet boy group K-Pop yang debut sepanjang 2020 part 2.

1. TREASURE

Seperti namanya, grup asuhan YG Entertainment ini dibentuk dari final line-up acara kompetisi idol YG Treasure Box. Hyunsuk, Jihoon, Yoshi, Junkyu, Mashiho, Jaehyuk, Asahi, Yedam, Haruto, Doyoung, Jeongwoo, dan Junghwan sukses didebutkan YG pada 7 Agustus 2020 dengan single album The First Step : Chapter One.

2. GHOST9

Boy group ini berada di bawah naungan Maroo Entertainment, agensi Park Jihoon jebolan ajang Produce 101. Sebagian personelnya sudah cukup familiar, karena sempat mengikuti ajang Mix Nine dan Produce X 101. Dongjun, Junhyung, Juseong, Prince, Woojin, Taesung, Jinwoo, Kangsung, serta Shin debut sebagai idol pada 23 September 2020 lewat mini album perdana, DOOR.

3. WEi

Terdiri dari enam orang trainee terpilih di OUI Entertainment, yaitu Daehyeon, Donghan, Yongha, Yohan, Seokhwa, dan Junseo. Menjagokan single lagu TWILIGHT, WEi secara resmi debut pada 5 Oktober lalu.

4. DRIPPIN Sebelumnya biasa disebut dengan sebutan Woollim Rookies. Namun Lee Hyeop, Hwang Yun Seong, Joo Chang Uk, Kim Dong Yun, Kim Min Seo, Cha Jun Ho, Alex akhirnya debut dengan nama DRIPPIN pada 28 Oktober silam, lewat mini album berjudul Boyager. 5. BAE173 Dua personelnya, Nam Do Hyun dan Lee Han Gyul diketahui sudah lebih dulu debut dan terkenal sebagai personel X1, boy group hasil ajang pencarian bakat kontroversial, Produce X 101. Sempat membentuk duo usai X1 bubar, Do Hyun dan Lee Han Gyul bergabung bersama 7 personel lainnya dan membentuk BAE173 di bawah naungan PocketDol Studio. Resmi debut pada 19 November 2020 dengan merilis album debutnya, INTERSECTION: SPARK dan music video (MV) untuk lagu utama, Crush on U. 6. ENHYPEN Kontestan ajang reality show I-LAND, Jungwon, Jay, Jake, Niki, Heeseung, Sunghoon, dan Sunoo berhasil debut menjadi grup ENHYPEN pada 30 November 2020 dengan merilis mini album, Border: Day One.