JAKARTA - Mantan personel JKT48, Shania Junianatha mulai go public tentang hubungan asmaranya dengan atlet bulutangkis Jonatan Christie. Hal ini ditandai dengan unggahan Instagramnya saat menyambut Hari Natal.

Shania membagikan potret kebersamaannya dengan Jonatan. Ia tampak menatap mesra pria yang akrab disapa Jojo itu sambil tersenyum manis.

"All i want for christmas is..(Yang aku inginkan saat Natal adalah..)" tulis Shania, mengutip Instagramnya, Senin (28/12/2020).

Sementara, Jojo muncul di kolom komentar. Ia melanjutkan caption Shania dan menunjuk dirinya sendiri sebagai hal yang diinginkan sang kekasih dalam momen Natal.

"Me (aku)" komentar Jonatan.

Aksi memamerkan hubungan asmara itu disambut baik oleh rekan selebriti. Mereka tampaknya ikut bahagia melihat kebersamaan Shania dan Jonatan.

"Aduh suka," komentar Saktia Oktapyani eks JKT48.

"Jangan lupa undang aku," komentar Gaby JKT48.

Musisi Hiroaki Kato pun menuliskan pujian untuk Shania dan Jonatan. "Pasangan yang baik," tulisnya.

