JAKARTA - Lidi Brugman, akhirnya mengunggah foto kebersamaannya dengan sang suami, Lucky Perdana. Sebelumnya, istri pertama dari Lucky Perdana, yakni Veronica, sempat berkoar-koar di Instagram dan menyebut bahwa Lidi telah berzina dengan suaminya.

Akan tetapi, dalam unggahan foto terbarunya, Lidi Brugman tampak memamerkan momen pernikahan, kehamilan, persalinan, serta kelahiran putra pertama mereka, Zayn Kael Callisto. Bahkan, ia juga mengucapkan terima kasih pada bintang film Ketika Cinta Bertasbih tersebut, lantaran selalu hadir dan mau memilihnya sebagai pendamping.

Baca Juga:

Sebut Lucky Perdana Direbut Paksa Pelakor, Veronica Perjuangkan Kebahagiaan Anak

Masih Merasa Istri Lucky Perdana, Veronica: Cuma Saya yang Tahu Kebenarannya

"Dear love, Terima kasih sudah hadir & menjadi bagian dalam hidupku. I love you. Today, tomorrow, always and forever. With love, Your wife," tulis Lidi Brugman pada unggahan fotonya bersama Lucky Perdana.

Sementara itu, Lucky Perdana diketahui juga turut mengomentari unggahan wanita yang berprofesi sebagai artis FTV tersebut. Ia bahkan berterima kasih kepada sosok Lidi yang telah menjadikannya pria sejati.

"@lidibrugman thank you for making me a real man, a real gentleman," tulis Lucky Perdana.

Unggahan Lidi Brugman seolah menjadi sebuah fakta, bahwa tudingan yang dilayangkan oleh Veronica tidaklah benar. Mellaui foto tersebut, ia bahkan seolah menegaskan bahwa dirinya sama sekali tak melakukan zina dengan Lucky Perdana, lantaran pria tersebut sah merupakan suaminya.

(aln)