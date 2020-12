JAKARTA - GTV memberikan solusi bagi keluarga Indonesia untuk menikmati waktu liburan tahun baru bersama dengan keluarga tanpa harus keluar rumah bahkan tanpa mengeluarkan biaya yang besar pula.

Sederet movie Hollywood pilihan telah disiapkan untuk menemani masa liburan tahun baru Anda, mulai dari movie family hingga movie kelas platinum dengan beragam judul favorit, genre yang variatif, dengan pilihan cerita terbaik yang dimainkan oleh bintang Hollywood papan atas.

Bahkan ada 2 judul film yang pertama kali tayang di televisi Indonesia (first on tv) yang bisa menghangatkan suasana ruang keluarga Anda. Semuanya terangkum dalam Parade Movie Tahun Baru Paling Jeger yang berlangsung setiap hari mulai 28 Desember 2020 hingga 3 Januari 2021.

Nah, agar liburan tahun baru bersama GTV menjadi lebih seru dan menyenangkan, berikut tips yang bisa Anda lakukan saat menonton Parade Movie Tahun Baru Paling Jeger di GTV :

1. Pilih Destinasi Hiburan Yang Anda Sukai

Ada banyak judul film, Anda bisa pilih movie family yang bisa dinikmati oleh anak – anak hingga orang tua, atau pilih movie hollywood kelas platinum yang penuh aksi.

2. Bikin Kondisi Menonton Yang Maksimal

Pastikan Anda dan anggota keluarga lainnya memiliki tempat duduk yang nyaman dan snack favorit keluarga tersaji di satu tempat yang bisa diraih dalam jangkauan tangan.

3. Matikan Lampu

Kangen bioskop? Bikin suasana ruang keluarga mirip dengan bioskop, matikan lampu saat menonton, dan atur tingkat terang / gelap layar TV saat menonton agar tetap terasa nyaman bagi seluruh anggota keluarga.

4. Atur Jarak Pandang

Nonton aman dan nyaman bareng keluarga harus tetap menjaga jarak pandang antara Anda dan TV, ini terutama bagi Anda yang masih memiliki anak kecil yang tetap harus diawasi saat dia menonton. Anda bisa memposisikannya untuk duduk tepat di sebelah Anda agar bisa memberikan penjelasan saat dia bertanya tentang apa yang dilihatnya dan yang Anda pun tentu lebih dekat untuk bisa memeluknya.

Hary Martono – Programming Director GTV menyampaikan : Selama liburan tahun baru, GTV menyajikan program hiburan keluarga bagi pemirsa Indonesia dengan sederet judul movie Hollywood pilihan yang istimewa, agar pemirsa bisa melewati masa liburan dengan aman dalam sebuah kebersamaan. (22/12/20)

Pilihan cerita bernuansa keluarga dari judul movie family yang bisa Anda nikmati di sore hari, tayang mulai 28 Desember hingga 1 Januari setiap pukul 15.00 WIB : Trolls, Shrek 2, Woody Woodpecker - pertama kali tayang di televisi Indonesia, Turbo, dan Mr. Peabody & Sherman, Home Alone, Home Alone 2 : Lost In New York.

Dan bagi para adrenaline junkie ada beberapa movie sequel yang bisa Anda tonton secara marathon dalam movie platinum penuh aksi di malam hari, tayang 28 Desember hingga 3 Januari mulai pukul 19.00 WIB : Jurassic World, Jurassic World : Fallen Kingdom – pertama kali tayang di televisi Indonesia, Hulk, The Incredible Hulk, Death Race 2, Furious 7, The Fate Of The Furious, X-Men Apocalyse, Transporter, dan Transporter 2.

Jadi, pastikan Anda sekeluarga menikmati liburan tahun baru dengan menyaksikan Parade Movie Tahun Baru Paling Jeger di GTV!

Keseruan program ini juga bisa disaksikan di aplikasi RCTI+ atau di www.rctiplus.com.