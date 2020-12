LOS ANGELES - Taylor Swift kembali dengan album baru berjudul Evermore. Lagu unggulan album berisi 15 single tersebut, Willow berhasil debut di puncak Billboard Hot 100.

Melansir laman Billboard, Sabtu (26/12/2020), Willow memuncaki Billboard Hot 100 setelah menggeser jawara pekan lalu, All I Want for Christmas is You. Lagu Natal legendaris milik Mariah Carey tersebut kini harus puas menjadi runner-up.

Di pekan ini, total ada enam lagu bernuansa Natal yang tembus 10 besar Billboard Hot 100. Tepat di bawah All I Want for Christmas is You ada Rockin' Around the Christmas Tree dari Brenda Lee.

Bobby Helms dengan Jingle Bell Rock-nya duduk manis di peringkat 4. Sementara Feliz Navidad dari Jose Feliciano menjadi juru kunci di posisi 10.

Berikut daftar 10 besar Billboard Hot 100 edisi 26 Desember:

1. Taylor Swift - Willow

2. Mariah Carey - All I Want for Christmas is You

3. Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree

4. Bobby Helms - Jingle Bell Rock

5. 2kGoldn feat Iann Dior - Mood

6. Burl Ives - A Holly Jolly Christmas

7. Andy Williams - It's the Most Wonderful Time of the Year

8. Ariana Grande - Positions

9. BTS - Dynamite

10. Jose Feliciano - Feliz Navidad

