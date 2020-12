JAKARTA - Duo Gentle Bones dan Benjamin Kheng asal Singapura debut di industri musik Indonesia dengan single bertajuk Better With You. Tak cuma di Indonesia, single tersebut juga telah mengudara di Amerika Serikat, Australia, dan seluruh negara di Asia Tenggara.

Better With You dihadirkan Gentle Bones dan Benjamin Kheng sebagai ungkapan cinta dan kasih sayang. Lagu tersebut merupakan kejujuran sang pembuat lagu akan arti kehadiran sang kekasih dalam hidupnya.

Baca Juga:

Asmirandah Lahirkan Anak Pertama di Hari Natal

Dian Sastrowardoyo Unggah Foto, Komentar Arya Saloka Jadi Sorotan Netizen

Situasi pandemi di dunia menjadi latar belakang Better With You. Lagu ini mengajak pendegar untuk menyelami isi hati tentang situasi Pandemi Covid-19 yang telah mendatangkan banyak kesengsaraan.

"Pandemi ini membuat banyak orang harus berjuang dengan kesehatan mentalnya. Lewat lagu ini, saya mencoba mengajak pendengar untuk melakukan intropeksi dan mengenali diri lebih dalam," ujar Gentle Bones dalam rilis yang diterima Okezone.

Gentle Bones dan Benjamin Kheng juga mengajak memaknai setiap kehadiran orang tersayang. Tak pernah menyia-nyiakan waktu bersama sang terkasih.

"Lagu ini merupakan ungkapan hati terdalam akan pentingnya kehadiran orang tersayang di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, seperti saat ini. Setiap lirik di dalamnya juga menggambarkan percakapan menyentuh antara dua insan yang saling mencintai," jelasnya.

(aln)