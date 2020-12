SEOUL - Di tengah kesibukan Jang Dong Yoon syuting drama Joseon Exorcist, tawaran drama baru menghampirinya. Kali ini, dia digaet untuk membintangi drama The Fairy and the Bald Idol.

Namun Dongyi Company selaku agensi sang aktor menegaskan belum ada keputusan apapun yang diambil sang aktor terkait hal tersebut. "Dia masih mempertimbangkannya," kata agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Senin (21/12/2020).

Drama ini diadaptasi dari cerita rakyat klasik Korea Selatan, The Fairy and the Woodcutter. Mengusung genre fantasi-romantis, drama ini berkisah tentang peri yang turun dari kayangan dan akhirnya hidup dengan seorang idol yang sederhana.

Rumah produksi dan SBS tengah bernegosiasi untuk penayangan drama tersebut. "Meski belum ada keputusan final, tapi drama ini salah satu drama yang kami pertimbangkan," ujar perwakilan stasiun TV tersebut.

Saat ini, Jang Dong Yoon masih terlibat dalam penggarapan drama Joseon Exorcist bersama Kam Woo Sung dan Park Sung Hoon. Dia dipercaya menghidupkan lakon Pangeran Chungnyeong yang turun ke medan perang demi melindungi Dinasti Joseon dari kejahatan. Drama yang mengawinkan genre laga-fantasi dan sageuk (kolosal) ini digarap oleh sutradara Shin Kyung Soo dan dijadwalkan tayang pada 2021.*