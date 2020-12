LOS ANGELES - Tak lengkap rasanya Natal tanpa lagu All I Want for Christmas is You. Kurang dari dua pekan jelang Natal, lagu legendaris Mariah Carey itu kembali bersaing di Billboard Hot 100.

Melansir laman Billboard, Minggu (13/12/2020), All I Want for Christmas is You duduk di posisi runner up minggu ini. Ia naik 12 peringkat dari ranking pekan lalu di posisi 14.

All I Want for Christmas is You hanya kalah dari Mood dari 24kGoldn feat. Iann Dior, yang kembali menjadi raja Billboard Hot 100. Mood menendang Life Goes On milik BTS, jawara pekan lalu yang minggu ini terlempar ke posisi 28.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 12 Desember 2020:

1. 24kGoldn feat. Iann Dior - Mood

2. Mariah Carey - All I Want for Christmas is You

3. Ariana Grande - Postions

4. Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree

5. Bad Bunny & Jhay Cortez - Dakiti

6. Drake feat. Lil Durk - Laugh Now Cry Later

7. Justin Bieber feat. Chance the Rapper - Holy

8. Gabby Barrett feat. Charlie Puth - I Hope

9. Bobby Helms - Jingle Bell Rock

10. BTS - Dynamite

