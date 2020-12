JAKARTA - Aura Kasih memastikan tidak ada konflik di balik perceraiannya dengan Eryck Amaral.

“Kami pisah baik-baik,” ujar Aura lewat tayangan video call, Jumat (18/12/2020).

Bahkan menurut penuturan sang aktris, keduanya masih menjaga komunikasi.

“Aku sering video call sama Eryck. Habis itu juga aku bilang sama Eryck, if you want to come gitu ke Indonesia, boleh boleh saja, terus kabarin. Kita tetap family,” jelas wanita 33 tahun.

Aura Kasih akhirnya buka suara seputar perceraian dengan Eryck Amaral. Keduanya memutuskan pisah karena Aura merasa sudah terlalu lama berjuang sendiri.

“Kalau memang sudah susah juga, enggak bisa pulang juga, jadi ya sudah lah,” kata pelantun Mari Bercinta.

Aura Kasih menggugat cerai Eryck Amaral pada 17 Desember 2020. Gugatan Aura terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

