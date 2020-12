JAKARTA - Ananda Soebandono yang merupakan kakak Alyssa Soebandono memilih untuk pindah keyakinan setelah mendengarkan khotbah.

Sebelumnya, Ananda kerap merasa bimbang tentang jati dirinya.

Sampai suatu hari, seorang teman mengajaknya ke gereja. Di sana, ia mendengar khotbah yang tepat tentang perasaan hatinya.

"Isi khotbahnya, 'untuk tahu siapa jati diri kamu, kamu harus tau siapa yang tinggal di dalam hati kamu'," ujar Ananda, dikutip dari Diaspora TV, Kamis (17/12/2020).

Ananda kemudian memanjatkan doa ingin diberi tahu tentang jati dirinya yang selama ini merasa hampa. Hingga akhirnya dia diberikan mimpi melihat pintu gereja tua.

Berikutnya, Ananda kembali menyambangi gereja. Doa yang dipanjatkannya pun sama untuk diberikan petunjuk.

"Tuhan aku ingin tahu siapa jati diri aku, siapa yang tinggal dalam hatiku' sampai akhirnya dapat penglihatan pintu gereja tua. Kali ini pintunya lebih deket lebih jelas, makin deg-degan," ungkapnya.

Setelah menceritakan hal itu pada temannya, akhirnya dia dibawa kembali ke gereja dan mendengar khotbah.

"Saat itu khotbahnya 'You are the winner in your life karena Tuhan ada di hati kamu dan tangan Dia merencanakan segalanya untuk kamu," ujar Ananda.

Mendengar khotbah itu, hati Ananda bergetar dan kembali mendapat pengelihatan hingga akhirnya mantap memeluk agama Kristen.

"Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih pada Tuhan akhirnya gue tahu siapa Tuhan gue," ucapnya.