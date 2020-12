JAKARTA - Musisi asal Inggris, DJ KSHMR kembali menghadirkan single baru bertajuk One More Around. DJ KSHMR punya misi di single ini, ia ingin menyatukan para pecinta musik dan game lewat sebuah musik.

Di bawah naungan Warner Music Asia dan Spinnin ‘Records, DJ bernama asli Niles Hollowell-Dhar mempunyai misi berdasarkan latar belakang dirinya. Ia adalah musisi yang juga besar dengan game.

Baca Juga:

Usai Dengar Khotbah, Kakak Alyssa Soebandono Mantap Pindah Agama

Artis Tania Ayu Dikaitkan dengan Prostitusi Online, Ini Kata Manajer





"Saya telah menjadi gamer yang rajin selama bertahun-tahun, jadi ketika kesempatan ini datang saya sangat senang untuk memasukkan musik saya dan terlibat dalam pengembangan memiliki karakter dalam game. Sungguh menarik bagaimana dunia telah menyesuaikan diri dalam periode waktu ini untuk melihat streaming langsung untuk hiburan," tutur Dj KSHMR dalam rilis yang diterima Okezone.

DJ KSHMR dan Jeremy Oceans berkolaborasi dalam menghadirkan One More Around. Bersyukur dirinya lagu tersebut bisa hadir di Free Fire. Baginya kolaborasi ini sejalan dengan misinya, di industri musik, menyatukan banyak orang.

"Ini telah menjadi langkah menarik berikutnya dalam menghubungkan Dance Music dengan Gaming. Fakta bahwa kami telah melihat rata-rata pendengar KSHMR di Spotify tumbuh sebesar 10 persen," ujar Steven de Graaf, dari Spinnin Records.

Saya baru mengenalnya, tetapi melihat bagaimana hal itu dapat sangat kolaboratif dengan musik, saya semakin menghargainya, terutama dalam konteks proyek ini, saya sangat bersyukur memiliki pengalaman itu," kata pemilik nama asli Niles Hollowell-Dhar.

(aln)