SEOUL - Bertambah lagi nama aktor yang bergabung dalam drama kolosal terbaru, River Where the Moon Rises. Ji Soo dan Lee Ji Hoon dikonfirmasi untuk bergabung di drama ini.

Mengutip Soompi, Kamis (221/10/2020), Ji Soo didapuk sebagai On Dal, pria yang cinta damai dan berani melanggar prinsipnya untuk melindungi Pyeonggang, karakter yang diperankan oleh Kim So Hyun. On Dal adalah putra On Hyup, sosok yang dihidupkan oleh Kang Ha Neul.

Sementara itu Lee Ji Hoon, ia akan memerankan sosok jenderal pasukan elit yang sempurna dalam segala hal dan berambisi untuk memiliki Pyeonggang.

Untuk tim produksi, drama kolosal bertabur bintang ini skenarionya digawangi oleh penulis Han Ji Hoon, yang sebelumnya penulis untuk drama Woman of 9.9 Billion dan Tempation. Sementara Yoon Sang Ho ditunjuk sebagai sutradara.

Kim So Hyun menjadi yang pertama dikonfirmasi dalam line up pemain River Where the Moon Rises. Ia memerankan Pyeonggang, seseorang yang terlahir sebagai putri dan dibesarkan menjadi prajurit.

Kang Ha Neul berperan sebagai On Hyup, pemimpin suku Sunnobu sekaligus Jenderal Goguryeo yang juga merupakan ayah dari On Dal. Awalnya, Kang Ha Neul ditawari peran On Dal, namun karena jadwal yang berbenturan, ia menolak tawaran tersebut.

Jika tidak ada aral melintang, River Where the Moon Rises dijadwalkan akan tayang di kuartal pertama 2021.

