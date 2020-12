JAKARTA - Grup band rock yang tengah naik daun, Feast akan menggelar konser virtual. Feast akan menjadi bintang utama dalam konser This Is My Wave Concert episode kesembilan.

Dalam konser virtual ini, Feast akan banyak membawakan beberapa lagu dari mini album Uang Muka. Tak cuma itu, ia akan menghadirkan pula aransemen yang lebih fresh dan baru untuk penonton konser virtual.

Feast setidaknya sudah pasti akan membawakan Tiga lagu dari Uang Muka yaitu Dapur Keluarga, Belalang Sembah, dan Komodifikasi bakal menghentak This Is My Wave Concert. Band yang digawangi oleh Adnan Satyanugraha, Baskara Putra, Dicky Renanda, Fadli Fikriawan, dan Adrianus Aristo pun menyambut gembira konser ini.

“Sangat menyenangkan bisa tampil di This Is My Wave Concert. Ada experience baru sih di sini. Mulai dari interaksi saat live chat, juga set panggung dan aransemen. Kami akan bawain lagu dari album Uang Muka dengan aransemen yang fresh. Saat ini kita sedang meramu flow antar lagu ke lagu agar penonton bisa menikmati intensitas setlist secara menyeluruh,” ujar Baskara dalam rilis yang diterima Okezone.

Konser This Is My Wave Concert yang diisi oleh Feast akan berlangsung pada Jumat 18 Desember 2020 pukul 20.00 WIB di akun Youtube Supermusic. Aloysius Dwiwoko Hertiyono selaku penyelenggara mempunyai alasan mengapa menjadikan Feast sebagai bintang utama.

Dengan karakter musik serta lirik-lirik yang sarat kritik sosial, .Feast adalah salah satu band yang sangat diperhitungkan di skena musik rock Indonesia saat ini. Kolaborasi dengan .Feast di This Is My Wave Concert pastinya akan memberikan experience yang berbeda untuk semua penikmat musik. Semua unsur dari konser musik yang berkualitas bakal tersaji di sini,” ujar pria yang akrab disapa Tiyok tersebut.

Tiket Feast di This Is My Wave Concert dibanderol mulai dari Rp20 ribu hingga RP150 ribu.

