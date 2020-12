SEOUL - Ada kabar baik bagi EXO-L yang sudah menantikan penampilan Xiumin setelah menyelesaikan wajib militer, pada 6 Desember silam. Dia akan tampil sebagai bintang tamu dalam program Kyuhyun 'Super Junior'.

Mengutip Allkpop, Sabtu (12/12/2020), Xiumin tampil dalam mini seri New Journey To The West, How Long Will You Make Me Do The Shoulder Dance. Rencananya, tvN akan menayangkan episode spesial Xiumin pada pekan depan.

Tak sendiri, idol bernama asli Kim Min Seok itu akan tampil bersama rekannya di EXO, Baekhyun. Kemunculan Xiumin menjadi bintang tamu, terungkap setelah tvN merilis video cuplikan program How Long Will You Make Me Do The Shoulder Dance, pada 11 Desember silam.

Dari teaser tersebut diketahui, Baekhyun dan Xiumin bertandang ke kediaman pribadi Kyhuhyun. Di sana, mereka ngobrol sambil minum-minum. Program tersebut akan menjadi kemunculan perdana Xiumin di layar kaca setelah absen hampir 2 tahun akibat menjalani wajib militer.*

