SEOUL - Setelah sukses dengan Do You Like Brahms?, Park Eun Bin dikabarkan akan membintangi sekuel film Witch. Kabar yang pertama kali dipublikasikan Sports Chosun tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris.

Dalam keterangannya, Namoo Actors mengonfirmasi Park Eun Bin mendapatkan tawaran untuk membintangi film tersebut. "Namun, dia masih mempertimbangkannya," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Jumat (10/12/2020).

Selain sang aktris, Lee Jong Suk juga tengah mempertimbangkan untuk tampil sebagai cameo dalam film tersebut setelah menyelesaikan wajib militernya bulan ini. A-MAN Project mengatakan, sang aktor punya hubungan baik dengan sutradara Witch 2.

"Pak Hoon Jung dan Lee Jong Suk pernah bekerjasama dalam film VIP. Sehingga dia ditawari sutradara itu untuk menjadi cameo dalam sekuel Witch," ungkap agensi sang aktor menambahkan.

Film Witch 2 merupakan sekuel dari proyek pertama yang sukses di pasaran pada 2018. Awalnya, rencana penggarapan film yang dibintangi Kim Da Mi dan Choi Woo Sik itu akan kembali ditangani oleh rumah produksi dan distributor film raksasa dunia, Warner Bros. Namun ketika perusahaan itu menarik diri dari industri perfilman Korea Selatan, rencana produksi film Witch 2 sempat terbengkalai hingga akhirnya diambil alih oleh NEW's Content. Hingga berita ini diturunkan, perusahaan itu masih belum mengungkapkan rencana syuting film tersebut.