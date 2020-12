SEOUL - NCT akan kembali menyapa penggemar mereka, terutama fans Indonesia. Mark cs telah dikonfimasi akan hadir dalam acara MTV World Stage Indonesia 2020.

Melansir Allkpop, Jumat (11/12/20), MTV Asia melalui video teaser mengonfirmasi NCT bersama Anne Marie masuk menjadi lineup acara tahunan tersebut. Acara ini akan disiarkan di lebih dari 160 negara melalui channel MTV.

Untuk diketahui, MTV World Stage yang mulai diperkenalkan pada 2010, merupakan acara tahunan yang akan memilih berbagai negara dan menghadirkan perpaduan unik pertunjukan musik dari seluruh dunia. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, acara tahun ini seluruhnya akan disiarkan melalui online dengan set Indonesia.

NCT akan menghibur penggemar global melalui MTV World Stage pada hari Natal 25 Desember mendatang pada pukul 19.50 WIB. Boyband berisi 23 member itu rencananya akan membawakan beberapa lagu hits mereka seperti Make A Wish (Birthday Song), From Home, 90's Love, dan Work It.

