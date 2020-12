JAKARTA - Sebagai penyanyi pendatang baru, Kaleb J memiliki impian besar. Jebolan The Voice Indonesia ini ingin berkolaborasi dengan Teza Sumendra.

"Gue ingin berkolaborasi dengan Teza Sumendra, soalnya emang ngefans banget," kata Kaleb dalam live Instagram bersama Okezone, Selasa (8/12/2020).

Apalagi, Kaleb juga memilih genre R&B yang serupa dengan Teza. Ia penasaran akan seperti apa hasilnya jika karakter suara mereka digabungkan.

Kaleb pun punya alasan mengapa dia menggemari Teza. Ia mengaku, kagum dengan karakter pelantun I Want You, Love itu. Gaya yang kharismatik membuatnya terlihat keren.

"Memang gue lihat dia secara personal itu keren. Tipikal cool guy gitu," ujar Kaleb.

Kaleb pun tak meragukan suara indah Teza. Tak heran jika pelantun It's Only Me ini gemar mendengar lagu-lagu Teza yang sesuai dengan seleranya.

"Enggak usah ditanya lah ya suaranya. Gue suka dengar lagu-lagunya dia. Model lagu yang emang gue suka banget," katanya.

