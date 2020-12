JAKARTA - Kaleb J akhirnya kembali berkarya lewat lagu berjudul It's Only Me. Menariknya, lagu ini tercipta berdasarkan pengalaman pribadinya.

Jebolan The Voice Indonesia ini pernah mengalami cinta satu sisi. Kebanyakan orang mungkin akan memilih pergi jika dihadapkan kondisi ini. Namun, berbeda dengan Kaleb yang bertahan karena cintanya yang tulus.

Kaleb sebenarnya sudah menulis lagu It's Only Me sejak tahun 2019 dan langsung dibuat demo. Namun, ia menyempurnakannya lagi dari sisi lirik, tatanan musik, dan vokal.

Dalam penggarapannya, Kaleb diproduseri oleh duo musisi handal, Belanegara Abimanyu dan Abraham Edo yang tergabung dalam Passion Vibe. Mereka memberi sentuhan R&B dalam lagu It's Only Me ini, sesuai dengan karakter suara Kaleb.

"Aku pilih R&B karena memang dari dulu aku suka sih, terus juga tone suara aku tuh pas nya memang di R&B, jadinya kaya kawin aja gitu sama musiknya," ujar Kaleb dalam rilis yang diterima Okezone, Selasa (1/12/2020).

Lagu ini dipilih oleh Kaleb sebagai single pertama dari Album EP yang akan dirilisnya pada 2021. Ia berharap singlenya ini bisa memberi warna baru di Industri musik Tanah Air dan digemari masyarakat.

