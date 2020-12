LOS ANGELES - Tyrese Gibson dan Dwayne Johnson sempat "perang dingin" dan tak saling bertegur sapa. Hal tersebut diungkap oleh Gibson saat tampil dalam Stir Crazy with Josh Horowitz.

“Oh by the way, aku dan The Rock (Dwayne Johnson) sudah berdamai. Sekitar 3 minggu lalu, kami ngobrol dari hati ke hati selama 4 jam. Dan pembicaraan itu menyenangkan,” ujarnya seperti dikutip dari PEOPLE, Minggu (6/12/2020).

Pelantun Sweet Lady itu blakblakan mengungkapkan, awal perseteruan mereka bermula dari kekecewaannya dengan keputusan Dwayne Johnson yang berambisi menggarap spin-off Fast and Furious. Dia beralasan, inti film tersebut tak terletak pada masing-masing karakter di dalamnya.

Baca Juga: Sempat Perang Dingin, Dwayne Johnson dan Tyrese Gibson Berbaikan

“Aku bisa bilang, kami seperti PBB. Setiap orang yang datang ke bioskop ya pasti ingin menonton semua karakter dalam Fast and Furious. Bukan dia atau dia. Aku tak mungkin membuat spin-off tentang Roman Pearce. Itu pasti akan sangat aneh sekali,” katanya.

Perseteruan Dwayne Johnson dan Tyrese Gibson bermula pada 2017. Kala itu, Universal Pictures mengumumkan bahwa mantan pegulat WWE tersebut akan menggarap spin-off Fast and Furious berjudul Hobbs & Shaw.

Penolakan Tyrese Gibson itu kemudian disuarakannya lewat sederet unggahan di Instagram. Dia bahkan mengancam akan mundur jika Dwayne Johnson masih bergabung dengan Fast and Furious 9.

“Aku minta maaf karena mengatakan ini. Jika Dwayne terlibat dalam Fast and Furious 9 maka tidak akan ada lagi Roman Pearce. Kau mengacaukan keluarga ini dan sekarang aku akan mengacaukan hidupmu,” tutur Tyrese Gibson dalam unggahannya kala itu. Namun tentu saja, aktor 48 tahun itu tetap merilis Hobbs & Shaw pada 2019 sekaligus mundur dari penggarapan Fast and Furious 9. Namun ketika performa film spin-off itu tak semeriah film seri FF lainnya, Gibson pun mengejeknya. Tyrese Gibson mengungkapkan bahwa pendapatan global Hobbs & Shaw sebesar USD180 juta bukanlah sebuah kesuksesan jika dibandingkan penghasilan seri Fast and Furious selama ini. Namun dia menghargai usaha Dwayne Johnson dalam menggarap film spin-off itu.