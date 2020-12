BANGKOK - Rasa penasaran penggemar F4 versi Thailand akhirnya sedikit terjawab. Pada 3 Desember 2020, teaser pertama F4 Thailand: Boys Over Flowers telah dirilis dalam gelaran GMMTV 2021 The New Decade Begins.

Dalam video teaser berdurasi 3 menit 33 detik tersebut, penonton diberi sedikit cuplikan adegan-adegan kunci dari perjalanan kisah F4 Thailand bersama sang karakter utama, Gorya (Tu Tontawan Tantivejakul) alias Sanchai versi Thailand. Adegan ikonik 'red card' yang menjadi pembuka hubungan Gorya dan F4 diperlihatkan dalam teaser ini.

Ada juga momen intens dan klasik dari pertemuan pertama Tyhme (Bright Vachirawit) dengan Gorya yang disaksikan personel F4 lainnya, Ren (Dew Jirawat Sutivanisak), Kavins (Win Metawin Opas-Iamkajorn), dan MJ (Nani Hirunkit Changkham).

Untuk tetap terhubung dengan zaman modern dan era digital saat ini. F4 Thailand digarap dengan menampilkan aspek media sosial yang memiliki peran besar dalam series remake satu ini.

Meski sudah merilis video teaser pertamanya, sayangnya hingga saat ini GMMTV hanya mengumumkan F4 Thailand: Boys Over Flowers dijadwalkan akan tayang pada 2021, tanpa menyebutkan tanggal dan bulan pasti. Demikian seperti dilansir Cosmopolitan Ph, Jumat (4/12/2020).

