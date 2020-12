JAKARTA - Indonesia menjadi magnet untuk industri musik Asia Tenggara. Lagu-lagu Indonesia kerap menjadi hits di negara tetangga.

Melihat besarnya pasar dan magnet industri musik Indonesia, membuat penyanyi Singapura Sarah X Miracle untuk mencoba peruntungan. Setelah tenar di Singapura, Sarah X Miracle memperkenalkan diri di belantika musik Indonesia.

Berbagai penghargaan pernah ia dapatkan seperti Best Song, Contemporary Christian/Gospel di 12th Independent Music Awards (IMA) untuk ‘Love-Shape Void’. Dari ajang yang sama, Sarah X Miracle juga mendapatkan nominasi di kategori Best Song, R&B/Soul untuk ‘Diagonal Rain’. Sarah X Miracle juga membawakan lagu tema untuk The Apartment: Style Edition dari Starworld, yang menjadikannya salah satu nominasi Asian Television Awards untuk kategori Best Theme Song.

Hadir di Indonesia, Sarah X Miracle menghadirkan WYTK yang merupakan singkatan dari Want You To Know. Ia mengangkat kisah cinta LDR yang dialami selama 12 tahun. Dalam single ini, Sarah berkerja sama dengan Mark Evich (Los Angeles) dan Darren Chan (Singapore) sebagai co-produser.

"Saya melalui long-distance relationship dimana nyaris tidak mungkin untuk menenangkan pasangan. Kita hanya bisa mengambil screenshot satu sama lain. Saat-saat ‘tears I can’t touch on FaceTime’ sangatlah menyakitkan,” cerita Sarah dalam rilis yang diterima Okezone.

"Dalam masa ekstrem seperti saat ini, saya berharap lagu ini berbicara kepada pasangan di segala musim. Bahwa harapan itu nyata dan cinta akan mampu melalui segalanya," tambahnya.

(aln)