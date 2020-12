JAKARTA - Shenina Cinnamon belakangan menjadi perbincangan hangat karena hubungan asmaranya dengan Jefri Nichol dikabarkan kandas. Kabar itu pun diperkuat melalui bukti kedekatan Shenina dengan aktor Angga Yunanda yang tersebar di akun gosip Instagram.

Pemilik nama lengkap Shenina Syawalita Cinnamon ini lahir di Jakarta pada 1 Februari 1999. Ia mulai aktif di dunia seni peran pada tahun 2017 lewat sinetron Roman Picisan dengan memerankan karakter Jasmine.

Shenina pun mulai melebarkan kariernya di layar lebar. Ia membintangi sejumlah film, seperti Tumbal: The Ritual (2018), Sabyan Menjemput Mimpi (2019), Say I Love You (2019), dan Ratu Ilmu Hitam (2019).

Kepiawaian akting Shenina makin melancarkan jalannya di dunia hiburan. Setelah cukup aktif bermain film di tahun 2019, ia kembali merampungkan proyek film berjudul Di Bawah Umur yang tayang di aplikasi layanan streaming video pada 13 November 2020.

Selain jago di bidang seni peran, Shenina juga diidolakan karena bentuk tubuhnya yang ramping. Ia gemar memamerkan fashion-nya lewat akun Instagramnya, @shenacinnamon, yang telah memiliki lebih dari 480.000 pengikut.

Selain fashion, Shena juga kerap membagikan aktivitas kesehariannya di unggahan Instagram. Mulai dari kegiatan syuting bersama rekan artis hingga momen berlibur.

Perempuan berkulit eksotis ini juga memiliki channel YouTube dengan lebih dari 18.000 subscriber. Sayangnya, Shenina tak begitu aktif, dan mengunggah video terakhirnya pada Oktober lalu.

