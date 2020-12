JAKARTA - Aktor muda Angga Yunanda dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan aktris cantik Shenina Cinnamon. Kabar tersebut semakin kuat lantaran Jefri Nicol yang merupakan kekasih dari Shenina menjawab santai saat ditanya wartawan terkait hubungan asmara.

Meski tak secara gamblang menyebut bahwa dirinya sudah putus dari Shenina, beberapa akun gosip sempat membagikan foto yang menunjukkan kedekatan antara bintang Ratu Ilmu Hitam tersebut dengan Angga. Salah satunya unggahan video saat Angga meminta netizen mengabadikan momen kebersamaannya dengan Shenina.

"Angga Aldi Yunanda (pemain 2 garis biru) minta tolong sama teman gw untuk difotoin sama pacarnya, dengan syarat gantian difotoin," tulis akun Twitter @AfriMazlan.

Tak hanya sampai disitu, Shenina bahkan kedapatan mengomentari foto Angga baru-baru ini. Bahkan, Shenina tampak memanggil remaja 20 tahun itu dengan panggilan khusus.

"Can’t stop looking at you," tulis Angga Yunanda pada keterangan foto.

"Papa sharky!," tulis Shenina di kolom komentar.

Hal tersebut rupanya disorot oleh para netizen dan menjadi ramai dengan pertanyaan terkait menanyakan hubungan kedekatan yang terjalin antara Angga dan Shenina. Tak hanya itu, netizen juga sempat menanyakan wajah Angga yang sempat muncul di Instagram Stories milik Shenina.

"@shenacinnamon ka shenn kalian jadian nyaa," tulis zarajennn. "@shenacinnamon kalo emang sama Angga langgeng ya shen titip Angga ya. aku sebagai ayvers ikhlas kalo Angga sm kamu," tulis winter.loveee. "@shenacinnamon tuhhkan bener kan feeling aku kalian ahhhh terhuraa dijadiin story lagi sma shenina ah love," tulis sweetpicsofdee.